В МИД РФ сообщили, что США создали "IT-армию Украины" для атак на Россию

США признаются в создании "IT-армии Украины" Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Соединенные Штаты и их союзники признаются в создании "IT-армии Украины", которая используется для атак на российскую инфраструктуру. Об этом заявил РИА Новости заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) России Олег Сыромолотов.

По его словам, эта тема поднималась делегацией РФ на третьей сессии рабочей группы открытого состава Организации объединенных наций (ООН).

Россия "основываясь на фактах, напомнила, что именно США и их союзники применяют информационно-компьютерные технологии в наступательных целях", уточнил Сыромолотов.

Как ранее писал сайт kp.ru, российская хакерская группа RaHDIt выложила в открытый доступ данные о тысяче сотрудниках Главного управления разведки военного ведомства Украины.

Среди людей, фигурирующих в списке, есть сотрудники посольств Украины в России, Турции, Индии, Ирана, Австрии, Италии, ЮАР и Вьетнама.

Кроме того, в перечне представлены кураторы военной разведки в Болгарии, Венгрии Польше и Словакии, а также инструкторы по диверсиям и сотрудники спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.