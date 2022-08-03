Посол Антонов заявил, что новые антироссийские санкции США расшатывают мировые рынки

Анатолий Антонов Фото: Евгения ГУСЕВА

Введение Соединенными Штатами новых санкций против России расшатывает мировые рынки, нанося наибольший ущерб развивающимся странам. Об этом сообщил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводятся в телеграм-канале российской дипмиссии в среду, 3 августа 2022 года.

"Подобное "усердие" американских властей дополнительно расшатывает глобальные рынки, и без того страдающие от значительных нарушений цепочек поставок, - подчеркнул Антонов. - Отсюда - риски дальнейшего роста цен и возникновения проблем с получением необходимой продукции. Наибольший ущерб будет нанесен развивающимся странам".

Дипломат выразил уверенность, что главная цель подобных действий – это вытеснение России с мировых рынков для последующего занятия освободившихся ниш американскими компаниями.

По словам Антонова, несмотря на все старания Вашингтона изолировать Москву не получится. РФ уже зарекомендовала себя надежным поставщиком, который заинтересован в крепких взаимовыгодных торговых связях с иностранными партнерами.

Как ранее писал сайт KP.RU, США расширили санкции против России. Об этом 2 августа сообщили в американском минфине. Так, в списке санкций на этот раз оказался глава "ФосАгро" Андрей Гурьев и бывшая спортсменка Алина Кабаева.

Кроме того, Соединенные Штаты добавили в перечень ограничений по РФ 13 физлиц и свыше 30 компаний, а также две яхты, якобы связанные с Россией.

Напомним, госсекретарь Белого дома Энтони Блинкен заявил, что еще 839 россиян оказались в санкционном списке США в связи с проведением спецоперации на Украине.

Речь идет о визовых рекстрикциях. Большинство из 839 россиян, которым ограничен въезд в США – военнослужащие, должностные лица, частности, члены Совета Федерации. В список вошли также российские бизнесмены Пумпянский, Мельниченко и Пономаренко.

Под санкции попали также более 30 должностных лиц из других стран. Въезд в США для этих людей ограничен потому, что они поддержали воссоединение Крыма с Россией.