В России и Белоруссии возобновится сдача языкового экзамена TOEFL с 4 августа 2022

Сдача экзамена TOEFL будет проходить в удаленном формате Фото: Shutterstock

Сдача экзамена на знание английского языка TOEFL возобновится в России и Белоруссии с 4 августа 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании ETS.

"Начиная с 4 августа компания ETS вносит изменения в свою политику от марта 2022 года и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Белоруссии регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, если у них нет каких-либо финансовых препятствий для этого", - уточнил собеседник агентства.

Он уточнил, что на территории России проверка знаний будет проводится только в удаленном формате. Желающим сдать экзамен лично придется для этого выехать в другую страну.

Как ранее писал сайт kp.ru, в начале августа россиянам ограничили доступ к сдаче теста TOEFL, который проводится компанией ETS. При попытке зарегистрироваться на сайте компании, указав Российскую Федерацию как место жительства, пользователи сталкивались с проблемой.

Напомним, TOEFL (Test of English as a Foreign Language) - разработан американской службой тестирования в области образования ETS при Принстонском университете. Только в Москве его ежегодно сдают более 3000 человек, а в мире - до 1 миллиона человек.

Сертификат TOEFL пригодится при поступлении в колледжи и университеты США, Канады и других стран. Признается и в Великобритании, но тем не менее это экзамен по «американскому» английскому. Сертификат TOEFL требуют и многие научные центры, программы зарубежной стажировки, правительственные структуры и международные организации.