Лавров заявил, что США не предлагали России возобновить переговоры по СНВ-3

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не предлагали России возобновить переговоры по договору о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений (СНВ-3) или соглашению, которое придет ему на смену. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 3 августа 2022 года.

"В прошлом году состоялись два раунда переговоров. После чего американская сторона взяла пауза, - уточнил Лавров. - А на нынешней стадии международных отношений они даже не говорили, у них, видимо, такая привычка - сначала о чем-то заявить в микрофон. Никаких обращений к нам по поводу переговоров не было".

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что переговоры Москвы и Вашингтона по СНВ-3 следует начать как можно быстрее. Пресс-секретарь главы государства также добавил, что именно Соединенные Штаты оттягивали начало переговоров, не демонстрируя к этому крайне важному вопросу никакого интереса.