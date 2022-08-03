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Политика3 августа 2022 5:57

Лавров заявил, что США не предлагали России возобновить переговоры по СНВ-3

Последний раунд переговоров состоялся еще в прошлом году
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не предлагали России возобновить переговоры по договору о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений (СНВ-3) или соглашению, которое придет ему на смену. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 3 августа 2022 года.

"В прошлом году состоялись два раунда переговоров. После чего американская сторона взяла пауза, - уточнил Лавров. - А на нынешней стадии международных отношений они даже не говорили, у них, видимо, такая привычка - сначала о чем-то заявить в микрофон. Никаких обращений к нам по поводу переговоров не было".

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что переговоры Москвы и Вашингтона по СНВ-3 следует начать как можно быстрее. Пресс-секретарь главы государства также добавил, что именно Соединенные Штаты оттягивали начало переговоров, не демонстрируя к этому крайне важному вопросу никакого интереса.