Психологи связали новый недуг у подростков с TikTok и перенапряжением Фото: Михаил ФРОЛОВ

Британские СМИ сообщают, что подростки стали подвержены новому неизвестному недугу - неконтролируемые подергивания. Состояние, похоже на тик, который охватывает все тело.

Психологи связывают это с чрезмерным перевозбуждением нервной системы из-за внешних факторов.

Подростковый психолог Ольга Пропубертат советует родителям, которые заметили такое поведение, не надеяться, что все пройдет само. Стоит проверить ребенка на эпиактивность и отследить, нет ли изменений в головном мозге.

Подростки эмоционально переживают свое взросление, включаются во многие проблемы. А еще долго сидят в соцсетях и из-за такого перенапряжения попадают в состояние, когда начинаются передергивания, похожие на то, что порой бывает перед сном, когда тело расслабляется, а мозг еще нет.

Когда появляется такой симптом, нужно постараться огранить человека от переживаний. Если ввести какие наказания и начать давить, то состояние ухудшится.

- Очень важно остаться спокойными, внимательно пронаблюдать, что происходит, сходить к доктору, сделать проверку головного мозга и посильнее понаблюдать за этим, что же все-таки происходит с ребенком, — говорит эксперт Пятому каналу.

Стоит также напрямую поговорить с подростком, предложить ему придерживаться четкого режима дня, делать это хотя бы четыре раза в неделю. Если после налаживания режима передергивания прекратятся, то значит они были как раз из-за перенапряжения. Если нет – то нужно искать глобальную проблему.

Ее коллега, клинический психолог Яна Клименко тоже полагает, что причина кроется в перевозбуждении ЦНС.

- Это могут быть компьютерные игры, TikTok или атмосфера в доме, отношения с родителями, где ребенок подвергается эмоциональному или, еще хуже, физическому насилию. Психика детская еще не развита и «воспаляется», отсюда неприятные последствия, - заключает врач.

Стоит наладить дома атмосферу и эмоциональный контакт с ребенком, если не помогает – перейти к медикаментозному лечению.

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