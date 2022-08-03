В Германии нашли единственный способ избежать энергетической катастрофы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлину нужно отказаться от «бессмысленной санкционной политики» в отношении Москвы для того, чтобы избежать энергетической катастрофы. Такое заявление сделал лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла.

«Необходимо покончить с бессмысленной санкционной политикой, которая вредит Германии больше, чем России. При этом запуск "Северного потока - 2" не должен быть табу», - приводит издание Freie Welt слова политика.

Хрупалла также указал на план немецкого правительства по распределению газа, который должен вступить в силу с 1 октября. Как считает глава партии, на жителей нельзя перекладывать расходы газовых концернов, которым пришлось закупать дорогие альтернативы газу, поступающему из России.

Напомним, накануне издание Bloomberg заявило, что Германии осталось три месяца для предотвращения катастрофы, которая может возникнуть из-за нехватки природного газа грядущий зимой. Среди прочего авторы статьи напомнили, что президентский дворец в Берлине больше не освещают по ночам, а в Ганновер заявили об отключении горячей воды в душевых в спортивных залах.