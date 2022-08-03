В США сообщили о "глубоком недоверии" между Белым домом и Зеленским Фото: REUTERS

Администрация Соединенных Штатов относится к украинским властям, в том числе к президенту Украины Владимиру Зеленскому, с гораздо большим недоверием и беспокойством, чем это принято демонстрировать на публике. Такое заявление в своей статье для New York Times сделал колумнист Томас Фридман.

Обозреватель назвал «совершенно безрассудным» визит на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, отметив, что для этого «невозможно было выбрать худшее время». В качестве одного из аргументов автор публикации привел украинский конфликт, который, по его мнению, «НАСТОЛЬКО незавершен», «НАСТОЛЬКО нестабилен» и «НАСТОЛЬКО не лишен опасных сюрпризов».

«Существует глубокое недоверие между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским, значительно большее, чем сообщается», - заявляет обозреватель в своей статье.

Фридман также заявил, что в Киеве творятся «забавные дела», обратив внимание на отсутствие убедительных объяснений составившихся накануне отставок генерального прокурора и главы Службы безопасности Украины (СБУ).

«Это как если бы мы не хотели слишком пристально заглядывать под капот... из страха увидеть там коррупцию и всякие фокусы после того, как мы столько туда инвестировали», - отмечает колумнист.

Напомним, 17 июля Зеленский подписал указ об отстранении от должности генерального прокурора страны Ирину Венедиктову «в соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины "О правовом режиме военного положения"», а другим указом отстранил главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова по статье за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Как писал сайт kp.ru, сам украинский лидер объяснил увольнение главы СБУ многочисленными фактами государственной измены в ведомстве.