Около 3 миллионов человек следили за полетом Нэнси Пелоси на Тайвань Фото: REUTERS

Примерно 2,92 млн интернет-пользователей со всего мира на разных участках следили за полетом на Тайвань самолета, в котором находилась спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Такие данные можно увидеть на сайте сервиса Flightradar.

Согласно данным сервиса, около 708 тысяч человек наблюдали за посадкой воздушного судна с американским политиком на борту в аэропорту Тайбэя. Такая цифра являются абсолютными рекордами в истории сервиса.

Напомним, самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США приземлился на авиабазе Суншань в столице Тайваня Тайбэе во вторник, 2 августа, в 20:44 (17:44 мск). Прибытие Нэнси Пелоси на Тайвань стало первым визитом американского политика подобного ранга за последние 25 лет.

Как писал сайт KP.RU, Пекин неоднократно предупреждал, что не оставят такую поездку без ответа, а позже выразил решительный протест состоявшемуся визиту, указав на то, что это нарушает принцип «одного Китая».