Китай приостановил ввоз цитрусовых и двух видов рыбы с Тайваня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай со среды, 3 августа, приостановил ввоз цитрусовых и двух видов замороженной рыбной продукции с Тайваня. Об этом говорится в уведомлении Главного таможенного управления КНР.

«Принято решение приостановить с 3 августа 2022 года ввоз цитрусовых, охлажденной обыкновенной рыбы-сабли и замороженной ставриды с Тайваня на материк», - сказано в соответствующем сообщении.

Уточняется, что данной решение было принято из-за того, что в последнее время в данной продукции неоднократно выявляли карантинных вредителей, а также коронавирусную инфекцию.

Напомним, днем ранее, 2 августа, самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился на авиабазе Суншань в столице Тайваня Тайбэе. При этом, ранее Пекин неоднократно предупреждал, что не оставят подобный визит без ответа. Позже в КНР выразили решительный протест состоявшемуся визиту, отметив, что это нарушает принцип «одного Китая».