Роспотребнадзор сообщил об увеличении риска заболеть коронавирусом

Летом увеличился риск заражения коронавирусом в России Фото: REUTERS

В летний период риски заразиться коронавирусной инфекцией в России растут из-за появления новых подвариантов штамма "омикрон". Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора в среду, 3 августа 2022 года.

На этом фоне ведомство призвало соблюдать меры предосторожности для минимизации рисков распространения COVID-19.

В частности, следует избегать контактов с окружающими при проявлении симптомов заболевания, даже если тест на коронавирус окажется отрицательным. Врача рекомендуется вызывать на дом.

Также необходимо проветривать помещения каждые полчаса, мыть руки с мылом и пользоваться медицинскими масками в местах скопления людей.

Не стоит забывать и о ревакцинации. Она проводится каждые полгода.

Как ранее писал сайт KP.RU, Роспотребнадзор рекомендовал снова надевать маски в людных местах и в общественном транспорте, особенно людям, которые по здоровью относятся к группам риска. Об этом речь шла на селекторном совещании главы ведомства Анны Поповой с руководителями территориальных органов и учреждений.

Напомним, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев выразил мнение, что одна из причин роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России – это сезон отпусков. По его прогнозу, пик заболеваемости COVID-19 придется на осень, когда отдыхающие начнут разъезжаться по домам.