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Британское издание Financial Times сообщает, что Украина не сможет избежать серьезного экономического кризиса в случае, если не получит новую финансовую помощь от западных стран в самое ближайшее время. По оценкам экспертов, проблемы в экономике могут привести к катастрофическим последствиям для Киева.

FT приводит мнения аналитиков, которые считают, что Украины попросту не сможет «продолжить вести военные действия без увеличения объемов макрофинансовой поддержки до 4 - 5 млрд долларов ежемесячно».

В публикации также отмечается, что после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине со стороны стран Запада Киеву перечислялось порядка 2,5 - 3 млрд долларов в месяц.

Ранее в офисе украинского президента Владимира Зеленского публично обвинили Германию в отказе от предоставления Украине дополнительной финансовой помощи. По информации киевских властей, из-за позиции руководства ФРГ Украина пока получила лишь 1 из 9 миллиардов евро, обещанных ей Евросоюзом. В случае, если ситуация не изменится в самое ближайшее время, страну ждут крайне тяжелые времена, полагают в офисе Зеленского.