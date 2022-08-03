Три человека погибли при нападении неизвестного в детском саду в Китае Фото: REUTERS

Три человека погибли, шестеро получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в одном из детских садов в восточной провинции Цзянси в Китае. Об этом в среду, 3 августа, сообщило Управление общественной безопасности уезда Аньфу, где произошло нападение.

Как сообщается, нападение произошло в первой половине дня в одном из частных детских садов. «Вооруженный злоумышленник в бейсболке и маске ворвался в частный детский сад округа Аньфу и напал на людей, в результате чего три человека погибли и шесть получили ранения», - говорится в заявлении ведомства.

Правоохранители не уточняют, каким именно орудием мужчина совершил нападение, о мотивах также не сообщается, однако известно, что нападение совершил 48-летний местный житель по фамилии Лю. На данный момент правоохранительные органы ведут поиск злоумышленника.

Напомним, в прошлом году мужчина ворвался с ножом в детский сад в городе Бэйлю на юге Китая. Он ранил 16 детей и двух воспитателей.