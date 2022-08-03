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Политика3 августа 2022 8:06

Российские военные впервые применили на Украине снайперскую винтовку "Сталинград"

Источник уточнил, что оружие продемонстрировало высокую точность на расстоянии 1,5 км
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Российские снайперы эффективно используют новейшую винтовку "Сталинград"

Российские снайперы эффективно используют новейшую винтовку "Сталинград"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские спецподразделения начали использовать новейшую тактическую винтовку TSVL-8 "Сталинград" при ведении боевых действий на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в силовых структурах.

"Изделие успело неплохо себя зарекомендовать в Донбассе, - уточнил собеседник агентства. - "Сталинград" эффективно работал на дистанции до 1,5 км, показывая высокую точность".

Снайперская винтовка Лобаева "Сталинград" – мультикалиберное оружие, разработанное компанией Lobaev Arms. По данным разработчиков, эффективная дальность стрельбы винтовки составляет 1,6 км. При этом скорость полета пули достигает 850 м/с.

Для стрельбы используются патроны калибра .338 Lapua Magnum. Магазин вмещает пять патронов.

Как ранее писал сайт KP.RU, Вооруженные силы России впервые применили самую дальнобойную винтовку в мире "Сумрак" на Украине.

"Сумрак" высоко ценится за сочетание мощных патронов крупного калибра и высокой точности стрельбы на сверхдальние расстояния. Она способна поражать цели на расстоянии 2,5 километра при уверенной стрельбе и на 4,2 километра при рекордной стрельбе. Её создала также корпорация Lobaev Arms.