Российские военные впервые применили на Украине снайперскую винтовку "Сталинград"

Российские снайперы эффективно используют новейшую винтовку "Сталинград" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские спецподразделения начали использовать новейшую тактическую винтовку TSVL-8 "Сталинград" при ведении боевых действий на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в силовых структурах.

"Изделие успело неплохо себя зарекомендовать в Донбассе, - уточнил собеседник агентства. - "Сталинград" эффективно работал на дистанции до 1,5 км, показывая высокую точность".

Снайперская винтовка Лобаева "Сталинград" – мультикалиберное оружие, разработанное компанией Lobaev Arms. По данным разработчиков, эффективная дальность стрельбы винтовки составляет 1,6 км. При этом скорость полета пули достигает 850 м/с.

Для стрельбы используются патроны калибра .338 Lapua Magnum. Магазин вмещает пять патронов.

Как ранее писал сайт KP.RU, Вооруженные силы России впервые применили самую дальнобойную винтовку в мире "Сумрак" на Украине.

"Сумрак" высоко ценится за сочетание мощных патронов крупного калибра и высокой точности стрельбы на сверхдальние расстояния. Она способна поражать цели на расстоянии 2,5 километра при уверенной стрельбе и на 4,2 километра при рекордной стрельбе. Её создала также корпорация Lobaev Arms.