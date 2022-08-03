Экс-канцлер Германии Шредер назвал Siemens ответственной за проблемы с турбиной для "Северного потока"

За проблемы с турбиной «Северного потока» ответственна исключительно компания Siemens Energy, считает бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За проблемы с турбиной «Северного потока» ответственна исключительно компания Siemens Energy, считает бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Он убежден, что Siemens должна сделать все, чтобы как можно скорее доставить турбину в Россию.

«Siemens только что доставил турбину, о которой много говорили, после техобслуживания в Канаде в Мюльхайм-ан-дер-Рур. Почему она там, а не в России, я не понимаю», - сообщил экс-канцлер ФРГ в интервью изданию Stern.

Шредер уточнил, что для полноценной работы газопровода необходимо наличие пяти турбин.

Ранее стало известно, что турбина компании Siemens, которая необходима для полноценной работы «Северного потока», застряла в ходе транзита в ФРГ якобы из-за отсутствия разрешения с российской стороны. Нынешний немецкий канцлер Олаф Шольц утверждает, что турбина на данный момент исправна и полностью готова к использованию.