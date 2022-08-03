МИД России заявил о завершении эпохи сотрудничества со странами Запада Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Директор Департамента внешнеполитического планирования Министерства иностранных дел РФ Алексей Дробинин заявил о завершении эпохи сотрудничества с Западом. По его словам, теперь пришло время избавиться от иллюзий, поняв, что возвращения к ситуации до 24 февраля 2022 года в отношениях с Европой и США не будет.

«Независимо от продолжительности и исхода СВО, уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена»», - заявил российский дипломат в своей статье «Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России».

Дробинин заявил, что на сегодняшний день представилась выйти «за рамки парадигмы "дружественного поглощения", из раза в раз воспроизводившейся западными коллегами после 1992 года».

По его словам, сейчас Москва «вступила в острую фазу противоборства с агрессивным альянсом недружественных государств», которой возглавляется Вашингтоном. Целью противника дипломат назвал нанесение России стратегического поражения, «устранив ее как геополитического конкурента».