Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика3 августа 2022 8:27

В Siemens Energy заявили, что турбину для "Северного потока" пока не могут доставить в Россию

По словам гендиректора компании, не хватает документов из России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Siemens Energy заявили, что турбину для "Северного потока" пока не могут доставить в Россию

В Siemens Energy заявили, что турбину для "Северного потока" пока не могут доставить в Россию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор компании Siemens Energy Кристиан Брух заявил, что турбина для газопровода «Северный поток» на сегодняшний день не может быть поставлена в Россию. По его словам, до сих пор не хватает документов из России.

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы при поддержке федерального правительства вернуть турбину в Россию. С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы... готовы, но нам нужно участие клиента, то есть "Газпрома". Этого пока нет», - заявил глава компании в среду, 3 августа, во время визита канцлера ФРГ Олафа Шольца на предприятие Siemens в город Мюльхайм-на-Руре, отметив, что турбина находится в Германии уже более недели.

Как писал сайт kp.ru, Шольц осмотрел полученную после ремонта в Канаде турбину для «Северного потока», заявив, что данная турбина готова к эксплуатации. По его словам, со стороны Германии «нет причин», по которым турбина не могла бы быть отправлена в Россию.