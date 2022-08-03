В Siemens Energy заявили, что турбину для "Северного потока" пока не могут доставить в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор компании Siemens Energy Кристиан Брух заявил, что турбина для газопровода «Северный поток» на сегодняшний день не может быть поставлена в Россию. По его словам, до сих пор не хватает документов из России.

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы при поддержке федерального правительства вернуть турбину в Россию. С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы... готовы, но нам нужно участие клиента, то есть "Газпрома". Этого пока нет», - заявил глава компании в среду, 3 августа, во время визита канцлера ФРГ Олафа Шольца на предприятие Siemens в город Мюльхайм-на-Руре, отметив, что турбина находится в Германии уже более недели.

Как писал сайт kp.ru, Шольц осмотрел полученную после ремонта в Канаде турбину для «Северного потока», заявив, что данная турбина готова к эксплуатации. По его словам, со стороны Германии «нет причин», по которым турбина не могла бы быть отправлена в Россию.