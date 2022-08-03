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Политика3 августа 2022 8:39

Роскомнадзор заблокировал сайт Госдепа США Share America за фейки

Решение принято по требованию Генпрокуратуры РФ
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роскомнадзор заблокировал американский ресурс Share America

Роскомнадзор заблокировал американский ресурс Share America

Фото: REUTERS

Онлайн-платформа Госдепартамента Соединенных Штатов Share America заблокирована Роскомнадзором (РКН) по требованию Генпрокуратуры России. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как уточнили в РКН, причиной блокировки ресурса стало распространение фейков о российской специальной военной операции на Украине.

Отметим, что ресурс Share America используется американским Госдепом для обмена мнениями о событиях в США и за пределами страны, а также о принципах внешней политики государства.

До этого Роскомнадзор ограничил доступ к сайту ежедневной немецкой газеты Die Welt. Это следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам или страницам сайтов в интернете.

Уточняется, что ведомство приняло соответствующие решение по требованию Генеральной прокуратуры РФ, в соответствии с регламентом блокировки ресурсов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, а также участию в незаконных массовых акциях.