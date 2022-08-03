Роскомнадзор заблокировал сайт Госдепа США Share America за фейки

Роскомнадзор заблокировал американский ресурс Share America Фото: REUTERS

Онлайн-платформа Госдепартамента Соединенных Штатов Share America заблокирована Роскомнадзором (РКН) по требованию Генпрокуратуры России. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как уточнили в РКН, причиной блокировки ресурса стало распространение фейков о российской специальной военной операции на Украине.

Отметим, что ресурс Share America используется американским Госдепом для обмена мнениями о событиях в США и за пределами страны, а также о принципах внешней политики государства.

До этого Роскомнадзор ограничил доступ к сайту ежедневной немецкой газеты Die Welt. Это следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам или страницам сайтов в интернете.

Уточняется, что ведомство приняло соответствующие решение по требованию Генеральной прокуратуры РФ, в соответствии с регламентом блокировки ресурсов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, а также участию в незаконных массовых акциях.