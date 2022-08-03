В России за сутки выявлено 14 638 случаев заражения коронавирусом, максимум с 6 апреля 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в России выявлено 14 638 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в среду, 3 августа 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 43 летальных исхода, а выписано в связи с выздоровлением 10 266 человек, что на 19,7% больше по сравнению с минувшим вторником, 2 августа. Количество госпитализаций также увеличилось. Так, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 2 038 человек, а это на 3,9% больше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на среду, 3 августа 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусом за все время пандемии в России выросло до 18 636 741. Жертвами инфекцией стало 382 560 человек, а из больниц выписали 18 000 314 пациентов.

Кроме того, сообщается, что по состоянию на среду, 3 августа 2022 года, 89 104 188 прошли полную вакцинацию от коронавируса.