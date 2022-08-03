В России обновленную систему образования могут запустить в 2023 году

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обновленная система образования в России, которая должна стать заменой Болонской системе, может быть запущена в 2023 году. С таким заявлением выступил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

По его словам, речь идет о запуске полноценной национальной образовательной системы, которая станет заменой Болонской.

«Будет процедура законотворчества, она имеет свои особенности, как мы знаем, длительное обсуждениеи т.д. Но если наши предложения будут приняты, то, конечно, это со следующего учебного года», - сообщил федеральный министр в интервью «России-24».

В министерстве образования и науки РФ напомнили, что все российские высшие учебные заведения России ранее были исключены из Болонского процесса решением Болонской группы. В ведомстве подчеркивают «это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее». Отказ Болонской системы не подразумевает возврат к советской образовательной системе, в России будет создаваться новая собственная система образования.