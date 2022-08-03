Минобрнауки России планирует сократить до года срок обучения в магистратуре по ряду специальностей

Валерий Фальков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство образования и науки России готовит проект об уменьшении срока обучения в магистратуре по ряду специальностей до одного года. Об этом рассказал глава ведомства Валерий Фальков в интервью журналистке Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 24".

"Один год вполне достаточно, но он необходим иной раз для того, чтобы специалист стал более высокого класса, либо более высоким было качество образования", - уточнил Фальков.

По его словам, инициативу об изменении образовательных программ планируется направить на рассмотрение уже осенью 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, Валерий Фальков рассказал, что реформа системы образования в России предусматривает отказ от бакалавриата и магистратуры по некоторым специальностям, но это не означает, что их совсем не будет.

По его словам, в числе профессий, по которым планируется сохранить только специалитет значатся врачи и инженеры. Кроме того, отказаться от бакалавриата и магистратуры планируется по новым направлениям, таким как медицинская микробиология, фундаментальная и синтетическая биология, специальные химические технологии.

В качестве аргумента Фальков привел тот факт, что нередко в магистратуру поступают люди, имеющие образование по совершенно другому профилю, что в итоге ведет к общему снижению качества образования.