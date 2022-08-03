Транспортная компания на Кубани внедрит методы бережливого производства

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Крупная транспортная компания «Европак-Юг» стала участником профильного национального проекта, нацеленного на повышение производительности труда. Соответствующее соглашение между представителями бизнеса и министерства экономики Краснодарского края подписали в Новороссийске.

Планируется, что работу по внедрению в деятельность «Европак-Юг» принципов бережливого производства будут настраивать специалисты регионального центра компетенций. В министерстве экономики края отметили, что участие в национальном проекте даст возможность повысить уровень обработки генеральных грузов.

Кроме того, рост эффективности работы перевозчика напрямую влияет на конкурентоспособность предприятий Кубани. В приоритете также находится организация логистических цепочек.

Компания «Европак-Юг» занимается транспортировкой сыпучих и наливных грузов эксклюзивным способом, который разработали специалисты предприятия. Перевозка производится в контейнерах со специальными вкладышами. Предприятие работает на российском и зарубежном рынках более 10 лет.

Национальный проект «Производительность труда» запустили в Краснодарском крае в 2018 году. За это время его участниками стали более 200 компаний, работающих в несырьевой отрасли экономики.