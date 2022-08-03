Командиры 132-го разведбатальона ВСУ отказались в Харьковской области выполнять приказы командования

Командиры 132-го разведбатальона ВСУ отказались выполнять приказы командования Фото: REUTERS

Командиры 132-го разведывательного батальона Вооруженных сил Украины отказались выполнять приказы командования и убыли в пункт временной дислокации, сообщает Министерство обороны России.

«В районе населенного пункта Норцовка Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования, переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Напомним, в начале июня бойцы отдельного 18-го батальона морской пехоты ВСУ записали видеообращение, в котором пожаловались на неразумные приказы своего командования. По их словам, солдатам приказывали атаковать под артиллерийским огнем.

Как писал сайт KP.RU, накануне Минобороны РФ сообщило, что один из батальонов 56-й бригады Вооруженных сил Украины был почти полностью ликвидирован своими же войсками при отступлении.

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