В МИД России предупредили, что сценарии столкновения ядерных держав возвращены в повестку военных планировщиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин заявил, что по инициативе США в поле зрения военных планировщиков вновь возвращаются наиболее опасные сценарии столкновения ядерных держав, отметив, что это чревато катастрофическими последствиями.

«По инициативе США происходит демонтаж созданных трудами поколений переговорщиков механизмов контроля над вооружениями и поддержания стратегической стабильности. На доктринальном уровне американцы понизили порог применения ядерного оружия», - заявил российский дипломат в своей статье «Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России».

По его словам, «эти и другие беспокоящие моменты» снова вернули в поле зрения планировщиков «наиболее опасные сценарии столкновения ядерных держав, чреватые катастрофическими последствиями».

Дробинин заявил, что на сегодняшний день «активное неприятие и противодействие» вызывает сама постановка вопроса о военном контроле отдаленных территорий, поставленная в условиях реальной многополярности.

Как отметил российский дипломат, готовность региональных игроков реализовывать какие-либо интересы «любыми доступными способами», а иногда даже «оппортунистически» способам, удваивает «расшатывание баланса на глобальном уровне».

Как писал сайт KP.RU, Дробинин в своей статье заявил о завершении эпохи сотрудничества с Западом.