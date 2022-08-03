Власти Молдавии хотят отключать свет на улицах городов из-за энергокризиса

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Власти Молдавии готовы отключить уличное освещение в городах страны ради экономии энергоресурсов. С такой инициативой выступило молдавское правительство.

«Цель изменение - смягчение влияния энергокризиса на цены и безопасность поставок энергоресурсов Молдавии в случае ограничения поставок природного газа», - отмечают в молдавском кабмине.

Выключать освещение на улицах молдавских городов планируется ежедневно после 23-00. Соответствующее решение может быть официально принято уже в самое ближайшее время.

В правительстве Молдавии считают вполне реальным сценарий, при котором российский «Газпром» прекратит поставки газа в республику. Чтобы перезимовать, власти закупают для городов и сел альтернативное топливо — мазут и дрова.

Ранее в Молдавии существенно упал уровень жизни населения страны. В связи с этим в Кишиневе начали проходить митинги против политики властей страны, приведшей к серьезному экономическому кризису. В частности, претензии населения относятся к росту цен, особенно на продукты и на газ, падению уровня жизни и давлению на представителей оппозиции.