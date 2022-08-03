Нэнси Пелоси Фото: REUTERS

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вылетела из Тайваня. Это видно на трансляции, которую ведут местные средства массовой информации.

Ненси Пелоси провела в Тайване почти сутки. За это время она успела провести переговоры с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, получить правительственную медаль и дать пресс-конференцию.

В частности, политик рассказала журналистам, что делегация Конгресса Соединенных Штатов прибыла на Тайвань, чтобы подтвердить приверженность поддержки острову и решимость "сохранить демократию".

Кроме того, Пелоси заявила, что США и Тайвань в скором времени могут заключить торговое соглашение.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал визит Пелоси на Тайвань, который состоялся, несмотря на протесты Китая. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, это демонстрирует стремление США "доказать всем и вся свою безнаказанность и свою вседозволенность".