Литва допускает остановку транзита через Калининград из-за проблем с банками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Литвы не исключают остановку железнодорожного транзита через Калининградскую область в связи с проблемой оплаты через литовские банки, сообщил министр коммуникаций и транспорта прибалтийской республики Марюс Скуодис.

«Государство не может обязать коммерческие банки принимать платежи из России. Не представляю, чтобы предприятия нашего сектора предоставляли услуги, которые не оплачиваются», – заявил он в эфире радиостанции LRT.

Как отметил Скуодис, вопрос об оплате следует адресовать российской стороне, поскольку он находится в ответственности клиента.

Напомним, ранее российское посольство в Вильнюсе направило ноту в Министерство иностранных дел Литвы в связи с ситуацией с литовским «Шяуляй банком», ответственным за операции по калининградскому транзиту и планирующим отказаться от операций с Россией.

В диппредставительстве отметили, что Литва замкнула весь калининградский транзит на один «Шяуляй банк», в то время как эта кредитная организация с 1 сентября намерена отказаться проводить какие-либо банковский операции с РФ.