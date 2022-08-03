В России не обсуждается введение ответственности за использование VPN Фото: Shutterstock

Российские парламентарии не обсуждают введение ответственности за использование сервисов обхода блокировок сайтов (VPN), заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Ответственности за использование VPN нет и ее введение не обсуждается», – написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее депутат Государственной думы от Мария Бутина предложила привлекать у уголовной ответственности родителей детей, которые будут использовать VPN в случае блокировки видеохостинга YouTube.

Напомним, еще в марте Клишас заявил, в России не собираются вводить ответственность за использование VPN. Вместе с тем он назвал необходимым блокировать ресурсы, на которых можно скачивать такие сервисы. По его словам, такие меры нужны для обозначения позицию государства в отношении проблемы.

Сайт KP.RU писал, что В России множится число жертв VPN.