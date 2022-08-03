Неонацистское объединение "Н.О.Р.Д."* признано экстремистским и запрещено в России

Молодежное объединение "Н.О.Р.Д."* признано экстремистским и запрещено в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омский областной суд признал местное молодежное объединение «Народное объединение русского движения»* экстремистской организацией, запретив его деятельность на территории России. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Объединение создано двумя мужчинами, чтобы совершать в Омске преступления экстремистской направленности, пропагандировать экстремизм и националистические идеи», - заявили в пресс-службе омского облсуда.

Суд сообщил, что данное молодежное объединение было создано в марте прошлого года двумя лицами для совершения на территории города преступлений экстремистской направленности, а также открытой пропаганды экстремистских и националистических идей.

«Участники объединения действуют с целью выдворения представителей неславянских национальностей за пределы Омской области и Российской Федерации, изменения политических взглядов лиц … путем высказывания угроз причинения вреда жизни и здоровью, а также причинения им телесных повреждений», - говорится в заявлении пресс-службы.

Уголовное дело по факту создания экстремистского сообщества было возбуждено в декабре прошлого года. Один из организаторов объединения раскаялся, признав свою вину. Всего же в деятельность данного объединения было вовлечено свыше 30 человек.

*Экстремистская организация, запрещена в России