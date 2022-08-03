Памятник Освободителям Риги намерены уничтожить после сноса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Памятник Освободителям Риги будет уничтожен после демонтажа, заявил мэр города Мартиньш Стакис.

«Комплекс памятника будет снесен по частям. Поскольку Музей оккупации не признал ни одну из них художественной ценностью, весь памятник будет полностью утилизирован», – сказал он в эфире телеканала LTV.

Как сообщил Стакис, подрядчик и дата работ по демонтажу определены, однако из соображений безопасности эти данные пока не раскрываются.

Напомним, в мае 2022 парламент Латвии одобрил законопроект о приостановке двустороннего соглашения между Ригой и Москвой о сохранности мемориальных сооружений и памятников. Таким образом, устранилось юридическое препятствие для снова памятника Освободителям Риги.

Как писал сайт KP.RU, президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги.