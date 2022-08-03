Шесть истребителей вылетели с базы США в Японии на фоне отбытия Пелоси из Тайваня

Истребители F-15 взлетели с американской базы в Японии на фоне данных о вылете Нэнси Пелоси из Тайваня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика вылетели с американской базы в японской Окинаве на фоне информации о том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси вылетела из Тайваня. Об этом сообщает телеканал NHK.

"Самолеты вылетели один за другим с базы Кадена около 17:20 по местному времени (11:20 мск) и взяли курс на юг", - говорится в сообщении японских журналистов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Нэнси Пелоси улетела из Тайваня, проведя на территории острова почти сутки.

Напомним, Китай предупредил авиакомпании о том, что следует избегать полетов вокруг Тайваня в связи с проведением военных учений рядом с территорией острова. В сообщении отмечается, что ограничения действуют с 7:00 по московскому времени 4 августа до 7:00 (мск) 7 августа.