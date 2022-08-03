Компания Аliexpress исполнила закон о "приземлении" Фото: REUTERS

AliExpress Russia Holding Pte. Ltd, зарегистрированная в Сингапуре, выполнила все требования по закону о «приземлении» в России иностранных IT-гигантов. Об этом в среду, 3 августа, сообщил Роскомнадзор, уточнив, что компания, теперь включена в соответствующий перечень.

«По итогам проверки представленных документов Роскомнадзор включил компанию в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории РФ», - говорится в заявлении ведомства.

Теперь в данном перечне находятся 14 иностранных компаний.

Напомним, в июле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон «О приземлении» IT-компаний. Согласно данному документу, к началу 2022 года владельцы иностранных интернет-сервисов, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей, должны открыть на российской территории свои филиалы, представительства или учредить юридические лица.