FT: Европа нарастила закупки дизтоплива у России на 22%

Европа нарастила закупки дизтоплива у России на 22% Фото: REUTERS

Европейские страны в июле 2022 года нарастили импорт дизельного топлива из России до 700 тысяч баррелей в день, что на 22% выше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает газета Financial Times.

Как пишет издание, это показывает, что планы Евросоюза по отказу от российского дизтоплива к февралю 2023 года на сегодняшний день видятся трудноосуществимыми.

Как ранее писал сайт KP.RU, владельцы нефтяных танкеров в Европе существенно нарастили объемы транспортировки нефти из России на фоне информации о будущем эмбарго, которое может вступить в силу уже в декабре 2022 года.

Из-за возросшего спроса повысилась стоимость транспортировки по морю. Например, данные услуги танкера типа "Афрамакс" обойдутся в среднем 40 тысяч долларов, в то время как в январе текущего года планка была в районе 10 тысяч долларов.

Напомним, Россия поставляет рекордные объемы нефтепродуктов в страны Ближнего Востока на фоне планомерного отказа Европейского союза от российской нефти.

Только в июне 2022 года на этот рынок из РФ ежесуточно направлялось 155 тысяч баррелей мазута, бензина, авиакеросина, дизельного топлива и других нефтепродуктов, как следует из данных аналитической компании Vortexa. Это максимальный объем минимум с 2016 года.