Крупный склад интернет-магазина Ozon горит под Москвой Фото: пресс-служба управления МЧС по Московской области

В подмосковном округе Истра загорелся склад интернет-магазина Ozon, сообщает управление МЧС по Московской области.

Как передает «КП-Подмосковье», площадь пожара составляет 35 тысяч кв. метров при общей площади в 40 тысяч квадратов. На месте инцидента работают 30 единиц техники и 96 человек.

В пресс-службе Ozon ТАСС рассказали, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, всек сотрудники успели эвакуироваться.

Тем временем видео с кадрами пожара на складе Ozon разместили в соцсетях очевидцы происшествия. На нем видно, как столб дыма поднимается на несколько сотен метров.

Напомним, в июле в Ленинградской области произошел крупный пожар. В ночь с 11 на 12 июля в поселке Дзержинского в Лужском районе загорелся склад с тракторами. Пожар удалось потушить, но ущерб сельхозтехнике оказался огромным. По предварительной информации, он оценивается в 20 миллионов рублей.