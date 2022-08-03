Депутат Госдумы Водолацкий заявил, что жители подконтрольных Киеву городов убегают в ЛДНР

Жители подконтрольных Киеву городов убегают в ЛДНР Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители подконтрольных Киеву городов Донецкой области убегают в Донецкую и Луганскую народную республики после объявления президентом Украины Владимиром Зеленским эвакуации населения. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«За последние дни ситуация показывает, что люди больше убегают от этих националистов в сторону ЛНР и ДНР. На сегодняшний день максимальное количество людей начинают после этого так называемого указа Зеленского находить пути, чтобы уходить на территорию ЛНР и ДНР, чтобы потом не оказаться в ситуации, как их родственники», – сказал он в беседе с ТАСС.

По словам парламентарий, жители подконтрольных Киеву территорий Донецкой области оказываются на Украине брошенными, сталкиваясь потом с нищетой. Поэтому население старается любыми способами возвратиться обратно, отметил депутат.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в Киеве приняли решение об обязательной эвакуации населения с подконтрольных ему территорий Донбасса.