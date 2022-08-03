Названы две основные версии причины пожара на складе Ozon

Площадь пожара составила 35 тысяч квадратных метров Фото: Кадр видео

Экстренные службы рассматривают две основные версии причины пожара на складе Ozon в Истринском районе Московской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в этих структурах рассказал агентству, что первая версия – это поджог, а вторая – неисправность электропроводки.

Как ранее писал сайт KP.RU, в среду, 3 августа 2022 года, пожар произошел на территории села Петровское. Его площадь составила 35 тысяч квадратных метров, что на 5 тысяч квадратов меньше, чем суммарная площадь складского помещения.

По данным МЧС России, при возгорании из здания эвакуировали около тысячи человек. К борьбе со стихией привлечено более 80 человек. Кроме того, к месту происшествия вылетели два вертолета Ка-32 Информации о пострадавших не приводится.

На кадрах с места происшествия видно, что во время пожара на складе магазина OZON обрушилась крыша.