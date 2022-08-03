Экс-руководитель аппарата главы МЧС РФ задержан по делу о превышении полномочий

В Москве силовики задержали бывшего руководителя аппарата главы МЧС России Виктора Сойникова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве силовики задержали бывшего руководителя аппарата главы МЧС России Виктора Сойникова. Он является фигурантом уголовного дела о превышении полномочий.

Как сообщает ТАСС, в ближайшее время Сойникова могут заключить под стражу и отправить в СИЗО, ходатайство о его аресте уже поступило в Пресненский районный суд города Москвы.

Подробности и обстоятельства уголовного дела Сойникова пока не раскрываются.

Сойников был руководителем аппарат предыдущего главы МЧС РФ Евгения Зиничева, который погиб в сентябре 2021 года. Весной 2022 года аппарат министра как структурное подразделение МЧС был ликвидирован, а Сойникова уволили из МЧС (работу после этого он не нашел).

Ранее правоохранителями был задержан бывший замглавы МЧС России Андрей Гурович, его также обвиняют в превышении полномочий. По версии следствия, своими действиями Гурович нанес федеральному бюджету РФ ущерб в размере более 350 миллионов рублей.