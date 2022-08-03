Протестующие в Молдавии принесли президенту страны корзину с навозом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сторонники оппозиционной в Молдавии партии «Шор» устроили в среду, 3 августа, акцию протеста у здания администрации президента республики Майи Санду, требуя отставки руководства страны. Протестующие принесли корзинку сушеного навоза-кизяка, которым в молдавских селах топят печи.

Как передает корреспондент РИА Новости, в акции протеста принимают участие депутаты парламента, жители нескольких сел, а также общественные активисты, которые принесли корзинку сушеного кизяка.

«Этот навоз для Майи Санду, давайте мы оставим его здесь, пусть у нее будет чем топить зимой», - заявил один из участников протеста, глава администрации села Пятра Оргеевского района Раду Бушилэ.

Участники акции скандировали: «Нет росту цен», «Долой правительство», «У них миллионные зарплаты, а мы голодаем!».

Национальное бюро статистики Молдавии ранее сообщило, что среднегодовая инфляция в мае этого года в стране составила 29,05%, а цены на продукты питания выросли на 32,5%. Кроме того, с 1 августа этого года закупочная цена газа для республики выросла с 980 до 1458 долларов за тысячу кубометров.