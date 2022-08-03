Опубликовано видео крупного пожара на складе Ozon под Москвой

Крупный пожар на складе Ozon под Москвой Фото: пресс-служба управления МЧС по Московской области

Очевидцы сняли на видео крупный пожар на складе интернет-магазина Ozon в Истринском районе Московской области.

На кадрах, опубликованных в соцсети, видно, как огромный столб дыма поднимается на сотни метров. По всей видимости, пожар произошел недалеко от автомобильной трассы.

Как писал сайт KP.RU, в подмосковном округе Истра загорелся склад интернет-магазина Ozon. Площадь пожара составляет 35 тысяч кв. метров при общей площади в 40 тысяч квадратов. Для тушения огня привлекли 30 единиц техники и 96 человек. В пресс-службе Ozon рассказали, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники успели эвакуироваться.

Известно, что в результате пожара обрушилась часть кровли. В настоящее время на месте инцидента работают пожарные службы, также дежурит скорая помощь.