Итальянский прокурор побеседовал с госпитализированным Чубайсом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, который накануне был госпитализирован во время своего отдыха на Изумрудном побережье Сардинии и на данный момент находится на лечении в больнице в итальянском городе Олбия, беседовал с прокурором города Темпио-Паузания Грегорио Капассо. Об этом сообщили местные СМИ.

Как передает газета La Nuova Sardegna, местная прокуратура собирается разобраться в истории, связанной с заболеванием экс-главы «Роснано», тем более, что первоначально некоторые итальянские средства массовой информации заявили о его возможном отравлении. По данным издания, на данный момент речь идет о «предварительном этапе расследования».

По информации газеты L'Unione Sarda, что прокурор выслушал Чубайса, отметив, что версия о его отравлении «еще не исключена». «Этой историей занимаются итальянские спецслужбы, которые ожидают результатов анализов крови от судмедэкспертов города Парма», - говорится в публикации.

Обе газеты заявляют, что состояние Чубайса «медленно улучшается».