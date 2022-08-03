На Кубани открыли современный комплекс по утилизации медотходов

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Предприятие по утилизации и обезвреживанию медицинских отходов начало работать в экотехнопарке, который находится в хуторе Копанском. Об этом сообщили в министерстве промышленной политики Краснодарского края.

В ведомстве отметили, что создание в регионе подобного комплекса назревало давно, поскольку количество отходов за последние несколько лет значительно выросло. А продукты работы медицинской отрасли подлежат исключительно утилизации.

Кроме того, предприятие входит в состав экологического технопарка в хуторе Копанском, который находится на стадии строительства. В министерстве промышленной политики уточнили, что соглашение о строительстве центра утилизации – пример успешного сотрудничества бизнеса и региональной власти.

В состав комплекса входит административное здание, котельная, где происходит утилизация медицинского мусора, холодильная камера, помещение для хранения контейнеров, а также очистные сооружения.

Предприятие укомплектовано отечественным оборудованием, которое полностью соответствует предъявляемым стандартам качества и экологической безопасности.

Комплекс способен утилизировать до 300 килограммов в час или семь тонн в сутки. На предприятии также расположена специальная установка, дезинфицирующая транспорт, перевозящий отходы.