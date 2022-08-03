Командир реактивного артдивизиона Ольга Качура погибла в Донбассе

Командир реактивного артдивизиона Ольга Качура Фото: личный архив героини публикации

Командир реактивного артиллерийского дивизиона с позывным «Корса» Ольга Качура погибла в Донецкой народной республике, сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

«Сегодня черный день для Горловки и республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции Донецкой народной республики. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса!» – приводит слова Приходько «КП-Донецк».

Как отметил глава администрации Горловки, Качура была почетным гражданином города. Он подчеркнул, что все звания и титулы, народная любовь и уважение сослуживцев стали лишь малой частью заслуг Корсы. Приходько выразил соболезнования семье и друзьям погибшей, назвав ее смерть невосполнимой утратой.

Качура начала служить в армии ДНР с 2014 года. Женщина командовала реактивным артиллерийским дивизионом Народной милиции республики последние восемь лет.