Алиханов заявил, что Калининград не будет обращаться в европейские суды, если Литва вновь перекроет транзит Фото: Антон АЛИХАНОВ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти региона не станут обращаться в европейские суды, если Литва вновь перекроет железнодорожный транзит.

"Обращения в суды по неправомерным действиям Литвы мы не рассматриваем, сейчас в этом нет никакого смысла. Европейцы и американцы напрочь забыли даже о праве частной собственности, они во внесудебных порядках изымают российские активы. Если попран принцип частной собственности, то о транзитных ограничениях нечего даже говорить. О каком соблюдении прав и судебной перспективе вообще может идти речь сейчас?", - задался вопросом Алиханов в беседе с "Газета.ru".

По словам губернатора, в настоящий момент нужны ответные меры, которые уже готовят власти региона совместно с российским Минтрансом.

Накануне министр коммуникаций и транспорта балтийской республики Марюс Скуодис заявил, что сложности с оплатой за перевозку грузов РФ могут привести к остановке Литвой железнодорожного калининградского транзита, пишут "Известия".

Ранее Алиханов заявил, что Россия имеет необходимые рычаги для ответа на транзитную блокаду Калининградской области со стороны Литвы. По его словам, пока эти меры не применяются. Но если Литва продолжит действовать в текущем ключе, Москве придется задействовать все свои возможности, рассказывает ФАН.