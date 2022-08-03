Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Участники ОПЕК+ планируют увеличить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки в сентябре этого года.

Как передает РИА Новости, доля России в общем увеличении производства будет примерно 25 тысяч баррелей в сутки. На такой же объем может вырасти добыча черного золота в Саудовской Аравии.

В июле и августе запланированный рост добычи стран – участниц ОПЕК+ составляет 648 тысяч баррелей в сутки, ежемесячно. В целом все участники на сегодняшний день отстают от графика по увеличению добычи. В июне этого года общее отставание от планов было на уровне 2,8 миллонов баррелей в сутки.

Напомним, накануне новый генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс заявил, что организация стран-экспортеров нефти не собирается конкурировать с Россией, указав на, что РФ является крупным и крайне влиятельным игроком на мировом энергорынке.