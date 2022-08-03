Аналитик назвал возможный срок полной остановки «Северного потока» Фото: REUTERS

Аналитик, ведущий эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что при сохранении текущих условий и работе только одной турбины полная остановка газопровода «Северный поток» возможна уже осенью или зимой текущего года.

"Может, остановка случится в сентябре, а, может, в декабре, во время отопительного сезона. В любом случае проблема будет сохраняться, пока системно не решится проблема с починкой, возвратом и вводом в эксплуатацию турбин. В итоге ведь не важно, сколько проработает последняя турбина. Важно, что после ничего не придет", - сказал он в беседе с Lenta.ru.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно создал сложности вокруг турбин для газопровода «Северный поток». Как отметил официальный представитель Кремля, "Газпром" изложил реальную ситуацию, реальное положение дел. Есть поломки, которые требуют срочного ремонта, и есть определённые искусственные сложности, которые были привнесены теми самыми так называемыми санкциями, незаконными ограничениями, передает RT.

До этого в государственном департаменте США заявили, что «Северный поток» должен возобновить работу, поскольку является фактором энергобезопасности для стран Европы, рассказывает ФАН.