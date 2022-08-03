Годовая инфляция в Турции ускорилась до 79,6%, обновив максимум с 1998 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Годовая инфляция в Турции по итогам июля текущего года выросла до 79,6%. Месяцем ранее годовая инфляция составляла с 78,6%. Об этом свидетельствуют данные статистического института республики (Turkstat), представленные в среду, 3 августа.

«Инфляция в Турции в годовом выражении ускорилась в июле до 79,60%», - говорится в заявлении Turkstat, который также сообщает, что рост потребительских цен в республике только за месяц составил 2,37%.

Тем временем, глава Министерства финансов Турции Нуреддин Небати прогнозирует к концу текущего года инфляцию на уровне 48-49%, а на конец следующего года ожидает ее снижения до отметки 19,9%. Как сообщил министр, изменение учетной ставки в краткосрочной перспективе не рассматривается.

Однако по данным группы исследования инфляции (ENAG), созданной учеными и экономистами, годовая инфляция в Турции ускорилась до 176,04% с 175,55% в июне, а рост потребительских цен увеличился на 5,03%.