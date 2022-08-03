Житель Омска лишился большегруза из-за полумиллиона долгов

Приставы арестовали автомобиль должника Фото: Мария ЛЕНЦ

В начале месяца омские судебные приставы рассказали о том, что арестовали грузовой автомобиль у владельца – мужчина накопил 450 тысяч рублей различных долгов. Получилось все случайно. Около двух часов ночи 2 августа большегруз марки Volvo сотрудники ГИБДД остановили для обычной проверки документов. Копнули чуть глубже – оказалось, что владелец – должник немалой суммы.

Госавтоинспекторам пришлось вызвать на место представителей службы судебных приставов. Сотрудники ведомства прибыли на место и в считанные минуты составили протокол ареста на имущество должника. Грузовик, соответственно, отправили на штрафстоянку. Здесь машина пробудет до тех пор, пока неплательщик будет рассчитываться с долгами. После ему предстоит оплатить, в том числе, услуги стоянки.

Откуда у омича накопилось столько долгов – точно не сообщают. Но явное уклонение от своих обязательств, например, оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения влечет как раз такую меру наказания – арест имущества. Кроме того, нарушителя закона и платежной дисциплины могут отправить на выполнение общественных работ или посадить в спецприемник на 15 суток, пишет gorod55.ru.