На обустройство туристического центра Калининграда из федерального бюджета направят 215 миллионов рублей

Проект Калининграда оказался в числе более трех десятков проектов, которые Ростуризм отобрал на конкурсной основе. В общей сложности регионы получат поддержку на шесть миллиардов рублей. Проекты, прошедшие конкурсный отбор, завершат в следующем году.

Калининград на обустройство туристического центра получит почти 215 миллионов рублей, еще 33,3 миллиона на воплощение проекта поступит из регионального бюджета.

«Основной объем средств будет направлен на фасадную подсветку зданий в границах туристского центра города: на объемные световые проекции (3D-mapping) и на архитектурную подсветку двух мостов – Юбилейного и Деревянного. Кроме того, планируется установка бюста известному математику Эйлеру рядом с пересечением улиц Октябрьской и Московского проспекта», – пояснил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Руководитель ведомства добавил, что средства направят на развитие «Музейного квартала», который объединяет главные достопримечательности, объекты культурного наследия и туристические маршруты областного центра. В ходе реализации проекта будут установлены десять информационных лайтбоксов, двадцать шесть информационных туристских стендов, тридцать четыре туристских столба навигации, а также стационарные туалеты. Помимо этого в историческом центре Калининграда обустроят 12 крытых велопарковок, 31 открытого типа и три фотозоны.

«Конкурсный отбор на нашу новую меру будет ежегодным. Всего до 2025 года на поддержку туристических центров городов в национальном проекте по туризму запланировано порядка 11 миллиардов рублей», – заявила Руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Проекты по благоустройству туристических центров городов стартовали в этом году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В результате будут обустроены удобные для туристов центры городов России, как муниципальных образований, так и региональных центров, а ключевые объекты притяжения и места отдыха будут доступно объединены.