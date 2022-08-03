Стоматолог рассказал, как сохранить здоровье зубов летом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Основатель студии эстетической стоматологии и дентал-дизайна InSmile Глеб Пекли напомнил, что летом в сезон отпусков нужно заниматься профилактикой болезней зубов, так как жара обостряет хронические стоматологические заболевания.

"Многие ягоды и фрукты обладают окрашивающим эффектом. Чтобы сохранить красоту зубов и улыбаться широко и свободно, возьмите с собой в отпуск зубную пасту с эффектом отбеливания, и не забывайте применять ее два раза в день", - рассказал он в беседе с Lenta.ru

Также, по словам специалиста, здоровью зубов вредят температурные контрасты и обезвоживание.

"При выборе напитков выбирайте те, которые не вызывают жажду и не содержат сахар. Вместо того чтобы налегать на кофе, алкоголь, соки, энергетики и колу, пейте больше зеленого чая, минеральной воды и молока", - резюмировал врач.

Ранее член Ассоциации стоматологов России Ирина Ерилина объяснила, от каких привычек стоит отказаться, чтобы сохранить зубы здоровыми. Ерилина предупредила, что фигуре и зубам вредит чрезмерное употребление сахара. Он создает питательную среду для размножения микроорганизмов, выделяющих кислоту, которая пагубно влияет на твердые ткани зубов, рассказывает телеканал "360".

До этого стоматолог Ростовенко рассказала «Известиям», какие продукты способствуют белизне зубов. Как отметила врач, белизне зубов способствуют в первую очередь твердые зеленые овощи (в частности, сельдерей) и фрукты.