При пожаре на складе Ozon под Москвой погиб один человек Фото: пресс-служба МЧС России

Во время пожара на складе интернет-магазина Ozon в подмосковном округе Истра погиб один человек, рассказал источник в экстренных службах.

По информации РИА Новости, всего в результате инцидента пострадали 14 человек, один из которых погиб. У пострадавших в основном ожоги конечностей и дыхательных путей различной степени тяжести.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 3 августа, в подмосковном округе Истра загорелся склад интернет-магазина Ozon. Площадь пожара составляла 35 тысяч кв. метров при общей площади в 40 тысяч квадратов. В пресс-службе Ozon рассказали, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники успели эвакуироваться.

Между тем сотрудник склада Ozon Валерий Стечкин рассказал, что при пожаре на подмосковном складе сгорели миллионы тонн товара и личные вещи сотрудников.