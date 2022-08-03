Мосгорсуд считает необходимым объявить в розыск осужденного за взятку депутата Госдумы Белоусова

Не пришедшего на оглашение приговора осужденного за взятку депутата Белоусова могут объявить в розыск. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Мосгорсуде заявили о необходимости объявить в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова. Напомним, Белоусов не пришел в суд на оглашение приговора по делу о получении взятки более чем на три миллиарда рублей, где он проходил обвиняемым. Депутата приговорили к 10 годам лишения свободы строго режима и должны были взять под стражу в зале суда после оглашения приговора. Белоусов не явился в суд, сославшись на занятость.

«Белоусова необходимо объявить в розыск... В связи с неявкой Белоусова на провозглашение приговора при наличии оснований будут предприняты меры для объявления в розыск», - цитирует РИА Новости заявление судьи Мосгорсуда.

Напомним, Вадим Белоусов признан виновным в получении «самой большой взятки в России» в размере 3,35 млн рублей. Он приговорен к 10 годам колонии строгого режима, его теща Маргарита Бутакова, которая признана его соучастницей, приговорена к условному сроку. В доход государства обращены принадлежащие Белоусову и Бутаковой банковские счета, 78 квартир, земельные участки и нежилые помещения.

Вадим Белоусов в суде не признал вину, он заявил, что его и его родственницу оболгали.